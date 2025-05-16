HADO Türkiye Milli Takımı, Dünya Kupası'na Hazır

E-spor branşlarından HADO Türkiye Milli Takımı, 23-25 Mayıs tarihlerinde Çin'in Şangay kentinde düzenlenecek HADO Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Espor Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren HADO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, B Grubu'nda İskoçya, Japonya, Çin, Hong Kong, Yeni Zelanda, Fransa, Tayvan ve Fas ile karşılaşacak.

2024 yılında Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi İngiltere'yi finalde mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan milliler, bu kez Dünya Kupası'nda aynı başarıyı tekrarlamayı ve ülkeye yeni bir uluslararası madalya kazandırmayı hedefliyor.

Organizasyonda toplam 20 milyon Japon yeni (yaklaşık 5,4 milyon lira) tutarında ödül havuzu bulunuyor.