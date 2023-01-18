Haaland'ı bile geride bıraktı! Fenerbahçe'nin yıldızından eşi benzeri görülmemiş başarı

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, dakika başına gol ortalamasında Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'ı geride bıraktı. Ekvadorlu yıldız, sarı-lacivertli formayla çıktığı 15 mücadelede 15 kez tabelayı değiştirdi. Haaland, her 66.6 dakikada bir gol atarken, Valencia; 65.7 dakikada bir ağları sarstı.

Avrupa'nın en çok gol atan futbolcuları sıralamasında ikinci olan Enner Valencia; gol/dakika istatistiğinde Manchester City'nin 22 yaşındaki yıldızı Erling Haaland'ı geçti. Haaland; her 66.6 dakikada bir gol atarken, Valencia; 65.7 dakikada bir ağları sarstı. Norveçli süper yıldız, 17 Premier Lig sınavında 21 kez sevinç yaşadı. Kanarya'nın 33 yaşındaki tecrübeli ismiyse Süper Lig'de 15 karşılaşmada 15 kez tabelayı değiştirdi.

13. SIRADA YER ALIYOR

Erling Haaland, söz konusu 17 mücadelede 1400 dakika sahada kaldı. Valencia ise 15 maçta 986 dakika şans buldu. Her ne kadar Norveçli daha fazla gol kaydetse de süre anlamında Ekvadorlu az farkla öne çıktı. Öte yandan Fenerbahçe'nin yıldız Valencia, 8 gol daha atarsa Sarı-Lacivertlilerin en skorer 10 ismi arasına girecek. Ekvadorlu, Gaziantep FK maçında bulduğu 2 gol ile Fenerbahçe kariyerindeki gol sayısını toplamda 43'e yükseltti. Şu anda 13. sırada bulunuyor.

ESANELER ARASINA GİRMEYE ÇALIŞIYOR

Sarı-lacivertlilerde efsaneleşmiş oyuncular arasına girmek isteyen deneyimli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla attığı 43 golle en çok gol atan 10 skorer isim arasına girmeye çok yakın.

İşte Fenerbahçe tarihinin en skorer isimleri;