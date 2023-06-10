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Güzel şeyler de oluyor! 'Onlar kötü değil biz daha iyiydik' diyen Okan Buruk, ezeli rakiplerinin hakkını verdi

Güzel şeyler de oluyor! "Onlar kötü değil biz daha iyiydik" diyen Okan Buruk, ezeli rakiplerinin hakkını verdi

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Başta kendi takımı olmak üzere ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da değinen 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı başarısız olarak görmüyorum çünkü şampiyonluk puanları topladılar. Biz olağanüstü bir seviyeye ulaştık" dedi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geride bırakılan sezonu değerlendirerek açıklamalarda bulundu.

"RAKİPLERİMİZİN HAKKINI VERMEK İSTİYORUM"

Ezeli rakipleri hakkında konuşan Buruk, "Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı başarısız olarak görmüyorum çünkü şampiyonluk puanları topladılar. Biz olağanüstü bir seviyeye ulaştığımız için şampiyon olduk" dedi.

"ARDA VE FERDİ LİGİN ÜSTÜNDE"

Öte yandan Süper Lig devlerinin oyuncularını da değerlendiren 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'den Arda ve Ferdi lig kalitesinin üstünde oyuncular. Beşiktaş'ta Cenk ve Gedson çok iyi oyuncular. Trabzonspor kötü bir sezon geçirdi, oradan çok fazla oyuncu sayamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Okan Buruk Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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