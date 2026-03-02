Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
UFC dövüşçüsü Arman Tsarukyan, güreş müsabakasında rakibine yumruk atınca diskalifiye edildi, yumruk sonrası çıkan kavga ise organizasyona damga vurdu.
Ufc dövüşçüsü Arman Tsarukyan, katıldığı güreş müsabakasında kural ihlali nedeniyle diskalifiye edildi. Karşılaşma sırasında rakibine yumruk atan Tsarukyan, hakemin kararıyla müsabakadan ihraç edildi.
YUMRUK SONRASI ORTALIK KARIŞTI
Tsarukyan'ın yumruğunun ardından salonda tansiyon bir anda yükseldi. Sporcular ve antrenörler arasındaki gerilim kısa sürede büyüdü, tartışma kavgaya dönüştü. Organizasyon görevlileri araya girerek tarafları ayırdı.
HAKEM KARARIYLA DİSKALİFİYE EDİLDİ
Güreş kurallarının dışına çıkan müdahale sonrası hakem karşılaşmayı durdurdu ve Tsarukyan'ı diskalifiye etti. Yaşanan olay spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.