Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
Merih Demiral'in yaptığı bozkurt işareti bir anda tüm dünyanın gündemine otururken, bu kez de milli güreşçimiz Alperen Berber, zaferini bozkurt işaretiyle kutladı. Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilogramda şampiyon olan milli sporcumuz Alperen Berber, bozkurt selamı verdi.
A Milli Takımızın 2-1 kazandığı Avusturya maçında yıldızlaşan Merih Demiral'in Euro 2024'te yaptığı bozkurt işareti gündem yaratmış, UEFA soruşturma başlatmıştı. Bozkurt işaretli bir kutlama da bu kez minderden geldi.
BOZKURT SELAMI VERDİ
Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilogramda şampiyon olan milli sporcumuz Alperen Berber, bozkurt yaptı. Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Alperen Berber, grekoromen stil 82 kg kategorisinde rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
MERİH DEMİRAL DA YAPMIŞTI
A Milli Takımımızın Avusturya'yı mağlup ettiği karşılaşma sonrası Milli futbolcumuz Merih Demiral, attığı 2 golün dışında Avusturya'ya inat yaptığı 'bozkurt' selamına Almanya'dan büyük tepki gelmişti. UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.