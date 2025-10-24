Güreşin kalbi Kahramanmaraş'ta atacak

Kahramanmaraş, Kısa Şalvar Türkiye Şampiyonası ile Karakucak Dünya Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 1. Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası ve Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası, 25 - 26 Ekim tarihleri arasında Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 18 farklı ülkeden 130'u aşkın sporcu, er meydanına çıkacak ve ata sporunun köklü mirasını sahalarda yaşatacak. Gerçekleştirilecek organizasyon öncesi Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda basın tanıtım lansmanı gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, organizasyonun hem Kahramanmaraş hem de Türk güreşi açısından tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

İbrahim Türkiş: "Karakucak, dünyada bilinen bir güreş stili haline gelecek"

Karakucak güreşinin dünya çapında tanınırlık kazanacağını belirten Türkiş, "2022 yılında kurulan federasyonumuzun en önemli hedeflerinden biri, geleneksel güreşimizin ülkemizde en mükemmel şekilde icra edilmesini sağlamanın yanı sıra, bu değerli sporumuzu tüm dünyada tanınır hale getirmekti. Şükürler olsun ki bugün bu hedefin ilk adımını atıyoruz. Bu organizasyonla birlikte, geleneksel Türk güreşinin en önemli dallarından biri olan Karakucak, artık sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bilinen bir güreş stili haline gelecektir" diye konuştu.

Bu organizasyonla Kahramanmaraş'ın, hem yerli hem de yabancı sporcuları ağırlayarak geleneksel Türk güreşinin dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol üstleneceği de ifade edildi. - KAHRAMANMARAŞ