Milli Güreşçi Delal Kadir’den Avrupa Şampiyonası’nda Bronz Madalya
Bulgaristan’daki 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda milli güreşçi Delal Kadir, kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazandı. Yarı finalde Macar rakibine yenilen Delal, repesaj maçında Rus rakibini yenerek üçüncülüğü elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Samokov kentindeki organizasyonda, ay-yıldızlı güreşçi Delal Kadir, kadınlar 57 kiloda mindere çıktı
Organizasyonun yarı final müsabakasında Macar rakibi Janka Sillei'ye yenilen Delal Kadir, üçüncülük maçında repesajdan gelen Rus rakibi Sofia Belova'yı mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak