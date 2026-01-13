Haberler

Gününü bile söyledi! Sadettin Saran'dan transfer müjdesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Taraftarlara müjdeyi veren Saran, "Bugün veya yarın en az 1 transferin bitmesini bekliyoruz." dedi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, en az bir transferin bugün veya yarın tamamlanmasını beklediğini açıkladı.
  • Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, transfer görüşmeleri için Dubai'ye gitti.
  • Fenerbahçe'nin, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile bir görüşme yapacağı ve bu görüşmeden sonra transfer açıklamasının yapılacağı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken Başkan Sadettin Saran'dan sarı-lacivertli taraftarlara müjdeli haber geldi.

''BUGÜN YA DA YARIN BİTMESİNİ BEKLİYORUZ''

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun iki yıl ev sahipliği yapacak olmasının lansmanı sonrası gazetecilerle buluşan Saran, "En az bir transferin bugün ya da yarın bitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ERTAN TORUNOĞULLARI DUBAI'DE

Sarı-lacivertli kulüpte transfer komitesinde yer alan yönetici Ertan Torunoğulları, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Dubai'ye gitti. Sarı-lacivertlilerin, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile bir görüşme yapacağı ve büyük ihtimalle bu görüşmeden sonra transfer açıklamasının yapılacağı belirtildi.

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Bu adamın başkanlığı sürdürme ihtimali yok çünkü bağımlı illa çekecek bir bahane ile bırakır

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

