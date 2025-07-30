Günlük Futbol Programı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Hazırlıklarını Sürdürüyor

Başakşehir teknik adam ve futbolcu basın toplantısı

18.30 - İstanbul Başakşehir antrenman

19.00 - Cherno More teknik adam ve futbolcu basın toplantısı

19.30 - Cherno More antrenman

SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

13: 00 - Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Krakow'a hareket edecek

18: 30 - Beşiktaş teknik adam ve futbolcu basın toplantısı (Henryk Reyman Stadyumu)

19: 00 - Beşiktaş antrenmanı (15 dakika basına açık) (Henryk Reyman Stadyumu)

20.00 - Shakhtar teknik adam ve futbolcu basın toplantısı (Henryk Reyman Stadyumu)

20.30 - Shakhtar antrenman (Henryk Reyman Stadyumu)

FENERBAHÇE

12.00 Chobani ile imza töreni gerçekleşecek. Sponsorluk anlaşması imza töreni Başkan Ali Koç, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Chobani üst düzey yöneticilerinin katılımları ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek.

20.30 Fenerbahçe-Lazio

GALATASARAY

12.30 - 18.00 Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

HAZIRLIK MAÇI

20.00 Sakaryaspor - Eyüpspor

ŞAMPİYONLAR LİGİ

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmaları oynanacak.

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ

19.00 - Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Kadın Futbol takımı şampiyonlar liginde 4'üncü grupta ilk maçına çıkacak. Azerbaycan temsilcisi Neftci ile yapılacak karşılaşma Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da Futbol Evi Stadı'nda oynanacak.