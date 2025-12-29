Haberler

Günlerdir gözaltında olan Erden Timur'dan haber var

Günlerdir gözaltında olan Erden Timur'dan haber var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri gece yarısı tamamlandı. Şüphelilerin Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

  • Futbolda bahis iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erden Timur'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.
  • Soruşturmada, 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor maçına bahis oynadığı belirlenen 6 şüpheli ve kendi takımının maçına 'rakip kazanır' bahsi oynadığı belirtilen 14 futbolcu dahil toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Gözaltındaki şüphelilerin tamamının Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Futbolda bahis iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri gece yarısı tamamlandı.

TFF VE EYÜPSPOR'DAN DA İSİMLER DOSYADA

Soruşturma kapsamında ifade verenler arasında TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ile Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız da bulunuyor. Operasyonda İstanbul dışındaki şehirlerde gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen bazı şüphelilerin de ifadelerinin tamamlandığı aktarıldı.

ADLİYEYE SEVK BEKLENİYOR

Gözaltındaki şüphelilerin tamamının, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın; MASAK verileri, yasal bahis sitelerinden elde edilen bilgiler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analizleri ve daha önceki operasyonlardan ele geçirilen dijital materyaller üzerinden yürütüldüğü ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca;

  • 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor maçına bahis oynadığı belirlenen 6 şüpheli,
  • Önceki operasyonlarda işlem yapılan tutuklu bir şüpheliyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli,
  • Kendi takımının maçına "rakip kazanır" bahsi oynadığı belirtilen 14 futbolcu,
  • Banka hesapları üzerinden şüpheli finansal işlemler tespit edilen 1 şüpheli,
  • Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

GÖZALTI LİSTESİ AÇIKLANMIŞTI

Operasyon kapsamında çok sayıda futbolcunun yanı sıra, farklı meslek gruplarından isimlerin de gözaltına alındığı kaydedilmişti. Soruşturmada 1 şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü de açıklanmıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

7 polisin yaralandığı operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Fenerin komutanı gibi tüm takım oynuyorduk Başkanı gibi bahçemde özel yetiştiriyorum hani nerde böyle görüşme.. Suçladığı yıla bak 2015 - 2016 milattan önce devri alem

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Bu gotverenin konuşmayan tek basın Türk ve Fransız basını yoksa bütün Dünya basınının dilinde

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli ademoğlu:

Atatürkcüymüş milleti dolandırmış

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

hadi bakalım gs ye dokunacaklar mı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Takımınıza sahip çıkın dediğimde zart zurt ettiniz. Bazı kaliteli ve gerçek Gs yöneticileri haricinde hesap soran olmadı. Onları da mali kurul toplantısında ya susturdunuz ya da hiç söz vermediniz. Şimdi size soruyorum yarın birgün Erden Timur gibi yöneticiler yüzünden takımınız zarar görse üzülmeyecek misiniz? Milletin yüzüne nasıl bakacaksınız. Keşke bunlar olmasaydı da 5 10 sene şampiyon olmasaydık demiyecek misiniz? Ben Fenerbahçe'li olarak takımınıza sahip çıkın diyorum angut ne anlıyor.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: 'Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak...'

Bu sözleri gündemi sarsacak! Güllü'nün oğlu canlı yayında konuştu
Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Transferde sıcak gelişme: Teklifi reddetti, yeni takımı belli oluyor
Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan'ın yeni maaşı ortaya çıktı
Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek

Fenerbahçe'nin eski efsanesinden Sadettin Saran için çarpıcı mesaj
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Dünyaca ünlü eski futbolcu Valderrama, Amedspor maçında görüntülendi

Dünyaca ünlü eski futbolcu, Amedspor maçında görüntülendi
Güllü'nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: 'Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak...'

Bu sözleri gündemi sarsacak! Güllü'nün oğlu canlı yayında konuştu
Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Transferde sıcak gelişme: Teklifi reddetti, yeni takımı belli oluyor
Kenan Yıldız'ın yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan'ın yeni maaşı ortaya çıktı