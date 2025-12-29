Günlerdir gözaltında olan Erden Timur'dan haber var

Futbolda bahis iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri gece yarısı tamamlandı.

TFF VE EYÜPSPOR'DAN DA İSİMLER DOSYADA

Soruşturma kapsamında ifade verenler arasında TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ile Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız da bulunuyor. Operasyonda İstanbul dışındaki şehirlerde gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen bazı şüphelilerin de ifadelerinin tamamlandığı aktarıldı.

ADLİYEYE SEVK BEKLENİYOR

Gözaltındaki şüphelilerin tamamının, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın; MASAK verileri, yasal bahis sitelerinden elde edilen bilgiler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analizleri ve daha önceki operasyonlardan ele geçirilen dijital materyaller üzerinden yürütüldüğü ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca;

26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor maçına bahis oynadığı belirlenen 6 şüpheli,

Önceki operasyonlarda işlem yapılan tutuklu bir şüpheliyle irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli,

Kendi takımının maçına "rakip kazanır" bahsi oynadığı belirtilen 14 futbolcu,

Banka hesapları üzerinden şüpheli finansal işlemler tespit edilen 1 şüpheli,

Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

GÖZALTI LİSTESİ AÇIKLANMIŞTI

Operasyon kapsamında çok sayıda futbolcunun yanı sıra, farklı meslek gruplarından isimlerin de gözaltına alındığı kaydedilmişti. Soruşturmada 1 şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü de açıklanmıştı.