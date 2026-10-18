Güney Kore'de bronz kazanan milli tekvandocu Şeyda Nur, Avrupa'da altın hedefliyor

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda bronz madalya alan 22 yaşındaki milli sporcu Şeyda Nur Yavuz, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Poomsae Tekvando Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak istiyor.

Tekvandoya 6 yaşında başlayan Şeyda Nur, 2023'te Avusturya'da, 2025'te de Estonya'da düzenlenen Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş madalya kazandı.

Şeyda Nur, geçen ay Güney Kore'nin Chuncheon kentinde gerçekleştirilen Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda da milli formayı giydi.

Şampiyonada 30 yaş altı pair kategorisinde bronz madalyanın sahibi olan genç tekvandocu, gelecekteki organizasyonlar için moral buldu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki salonda antrenörü Ayşe Alyar yönetiminde idmanlarını sürdüren Şeyda Nur, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Poomsae Tekvando Şampiyonası ve 2028'de planlanan Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

"Hedeflediğimiz yere ulaşana kadar durmayacağız"

Şeyda Nur Yavuz, AA muhabirine, Güney Kore'de Türkiye'yi temsil etmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Yurda madalyayla döndüğü için gururlu olduğunu belirten Şeyda Nur, çalışmalarına ara vermeden başladığını anlattı.

Şeyda Nur, hem Avrupa hem dünya şampiyonasında başarılı olmayı istediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Durmadan, vazgeçmeden çalışmalara devam edeceğiz ve hedeflediğimiz yere ulaşana kadar durmayacağız. Hedefim her zamanki gibi altın madalya olacak. Bu şampiyonalar ülkemizde olacak. Vatandaşlarımızın önünde performans sergileyecek olmak ayrı heyecan ve gurur verecek. Kendi topraklarında vatanımızı temsil etmek çok ayrı bir avantaj."

"Şeyda'nın en büyük hayali dünya şampiyonu olmak"

Antrenör Alyar da Şeyda Nur'un disiplinli bir sporcu olduğunun altını çizdi.

Sporcusunun antrenmanlarda elinden gelenin fazlasını yaptığını dile getiren Alyar, "Şeyda öğrenmeye çok meraklı, istekli ve teknik doğruluğu çok yüksek olan elit bir sporcu. Şeyda'nın en büyük hayali dünya şampiyonu olmak, ben de buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA