Güney Kıbrıs'ta büyük rezalet! Fenerbahçelilerin barış mesajına Larnaca tribünü skandal bir pankartla yanıt verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı mücadelede AEK Larnaca tribünlerinde skandal bir pankart açıldı. Maçtan önce sarı-lacivertli taraftarların tribünde açtığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün olduğu pankartını iğnelemek için AEK Larnaca taraftarı, "Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne ironi ama. Asla unutma." yazılı bir pankart açtı.