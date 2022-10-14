Güney Kıbrıs'ta büyük rezalet! Fenerbahçelilerin barış mesajına Larnaca tribünü skandal bir pankartla yanıt verdi
Spor Haberleri
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı mücadelede AEK Larnaca tribünlerinde skandal bir pankart açıldı. Maçtan önce sarı-lacivertli taraftarların tribünde açtığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün olduğu pankartını iğnelemek için AEK Larnaca taraftarı, "Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne ironi ama. Asla unutma." yazılı bir pankart açtı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Aek Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Güney Kıbrıs'ta oynanan maçta Larnaca taraftarları tribünde skandal işlere imza attı.
LARNACA TRİBÜNÜNDE HADSİZ PANKART
Karşılaşma öncesi Fenerbahçe taraftarının tribünde açtığı Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yazılı pankartına AEK Larnaca taraftarı, "Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne ironi ama. Asla unutma" yazılı pankartla cevap verdi.
KAR MASKELİLER SAHAYA GİRDİ
Yüzleri kar maskeleriyle kapatılmış kişiler sahaya girerek Yunanistan bayrağı açtı. Herhangi bir engelle karşılaşmayan üç kişi, sahayı turladıktan sonra tribüne geri döndü.