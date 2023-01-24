Uğur Dündar'dan gündeme damga vuran sözler: Bu akşam çok garip olaylara tanıklık ettik

Süper Lig'in kapanış mücadelesine sahne olan ve hakem kararlarıyla gündeme damgasını vuran Ümraniyespor-Fenerbahçe mücadelesinin yankıları sürüyor. Hakemin tartışıldığı maçla ilgili bir yorum da Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan geldi. "Çok garip olaylara tanıklık ettik" diyen Dündar yaptığı paylaşımla akılları karıştırdı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın Ümraniyespor maçından sonra yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Dündar paylaşımında, "Bu akşam çok garip olaylara tanıklık ettik. Hakem Abdülkadir Bitigen maçtan önce Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın yanına gelip sarıldı ve öptü! Ancak hakem VAR'a gelirken bu kez Recep Uçar kollarını açıp ona sarıldı ve 10 kişiyle birlikte yalvar yakar engelledi!" ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİ BİLE KAFİLEMİZE HOŞ GELDİNİZ DEMEDİ"

Bu paylaşımının ardından bir paylaşımda daha bulunan Uğur Dündar, "VAR, tribünün içinde denilecek kadar yakın. Oturanların 2 metre ötesinde. VAR'a giden hakemin oradakilerle göz göze gelmemesi imkansız. Ümraniyespor Kulübünü temsilen bir kişi bile kafilemize 'Hoş geldiniz' demedi... Tribünlerde garip bir gerginlik maç boyu sürdü..." ifadelerini kullandı.

İşte Uğur Dündar'ın o paylaşımı:



