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Zonguldak Ereğli Spor, Gümelispor'u 3-1 mağlup etti

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Karadeniz Ereğli 1. Amatör Lig'in namağlup lideri Zonguldak Ereğli Spor rakibi Gümelispor'u 3-1 mağlup etti.

Karadeniz Ereğli 1. Amatör Lig'in namağlup lideri Zonguldak Ereğli Spor rakibi Gümelispor'u 3-1 mağlup etti.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına daha hızlı başlayan taraf Zonguldak Ereğli Spor 2 birden bularak skoru 3-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Zonguldak Ereğli Spor sahadan 3 puanı 3 golle alarak ayrıldı. Zonguldak Ereğli Spor'un golleri Yunus Emre Ovaç (2) ve Emre Kartal'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Zonguldak Ereğli Spor puanını 34 yaparak namağlup liderliğini sürdürürken Gümelispor ise 6 puanda kalarak ligde kalma umutlarını gelecek haftalara bıraktı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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