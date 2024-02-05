Zonguldak Ereğli Spor, Gümelispor'u 3-1 mağlup etti
Karadeniz Ereğli 1. Amatör Lig'in namağlup lideri Zonguldak Ereğli Spor rakibi Gümelispor'u 3-1 mağlup etti.
Karadeniz Ereğli 1. Amatör Lig'in namağlup lideri Zonguldak Ereğli Spor rakibi Gümelispor'u 3-1 mağlup etti.
Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına daha hızlı başlayan taraf Zonguldak Ereğli Spor 2 birden bularak skoru 3-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Zonguldak Ereğli Spor sahadan 3 puanı 3 golle alarak ayrıldı. Zonguldak Ereğli Spor'un golleri Yunus Emre Ovaç (2) ve Emre Kartal'dan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Zonguldak Ereğli Spor puanını 34 yaparak namağlup liderliğini sürdürürken Gümelispor ise 6 puanda kalarak ligde kalma umutlarını gelecek haftalara bıraktı. - ZONGULDAK