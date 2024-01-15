Gültepespor U18, E.M. Döğerspor'u 15-1 gibi farklı yenerek haftayı 3 puanla kapattı
Kayseri Şevket Işık U18 Ligi B Grubu'nda mücadele eden Gültepespor, rakibini farklı bir skorla mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı. Maçta Gültepespor U18 takımından Yasin 6 gol atarken, Dedehan Durmuş 3 gol, Mustafa Ünver 2 gol, Resul Mercimek, Hasan Hüseyin, Hasan Narin ve Eren Şimşir de birer gol kaydetti. E.M. Döğerspor U18 takımından ise İbrahim Polat gol attı.
Kayseri Şevket Işık U18 Ligi B Grubu'nda mücadele eden Gültepespor; rakibini E.M. Döğerspor'u 15-1 gibi farklı yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Fatih Yıldırım, İzzet Samur, Mustafa Öztürk
Gültepespor U18: Melih Akbul, Berat Doğan (Yasin dk.28), Ekber Kaan Şimşek, Yunus Daylak, Tuhan Karadağ (Eren D. Dk.46), Resul Nebi Mercimek (D. Polat Şahin dk.55), O. Hasan Narin, Dedehan Durmuş, Hasan Hüseyin Yılmaz, Eren Şimşir, Mustafa Ünver
E.M.Döğerspor: Berat Göktaş, Umut Topuz (Tahir Gürkan dk.57), İbrahim Polat, Recep Çağlayan, Mehmet Koray Kara (Doğan Gürkan dk.57), Muhammed Emin Demir (Yusuf Gürkan dk.28), Mustafa Yılmaz, Metin Yılmaz, Görkem Bozkuş (Utku Yücel dk.57), Memduh Elbistan, Alperen Koçak (Kadir Gür dk.28)
Goller: Yasin (6), Dedehan Durmuş (3), Mustafa Ünver (2),Resul Mercimek, Hasan Hüseyin, Hasan Narin ve Eren Şimşir, (Gültepespor U18), İbrahim Polat (E. M. Döğerspor U18) - KAYSERİ