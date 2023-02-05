Hatayspor, Kasımpaşa karşısında 90+7'de güldü

Süper Lig'in 23'ncü haftasında Hatayspor sahasında Kasımpaşayı 1-0 mağlup etti. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Christian Atsu kaydetti. Geçen hafta deplasmanda Gaziantep'e 4-1'lik skorla mağlup olan Volkan Demirel'in öğrencileri bu mücadeleden galibiyetle ayrılmasını bildi.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'ncü haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele Yeni Hatay Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çaldı. Hatayspor Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 23 puana yükseltti. Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.

HATAYSPOR SON DAKİKADA GÜLDÜ

Hatayspor'a galibiyeti getiren gölü 90+7. dakikada serbest vuruştan kaydettiği golle Christian Atsu getirdi.

HATAYSPOR PUANINI 23 YAPTI

Geçtiğimiz haftaki yenilgisinin ardından bu galibiyetle taraftarına kendisini affettiren Hatayspor, puanını 23'e yükseltti. Geçen hafta Giresunspor karşısında gol şov yapan Kasımpaşa ise aldığı bu mağlubiyetle 22 puanda kalarak düşme hattında yer aldı.