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Türk Devletleri'nden gençlere psikososyal işbirliği

Türk Devletleri'nden gençlere psikososyal işbirliği
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GSB'nin hazırladığı Türkiye-Kazakistan Psikososyal Destek Projesi, Türk Devletleri Teşkilatı üyelerini ilk kez gençlerin psikososyal gelişimi için bir araya getirdi. Programda işbirliği imkanları ele alındı ve 2026 Gençlik Başkenti Hive seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca (GSB) hazırlanan "Türkiye- Kazakistan Psikososyal Destek Projesi" Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeleri, gençlerin psikososyal gelişimi konusunda ilk kez ortak platformda bir araya getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen programa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş'in başkanlığındaki 11 kişilik heyet katıldı.

Türkiye ve Kazakistan'ın yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan temsilcilerin de yer aldığı programda, gençlere yönelik psikososyal destek alanında işbirliği imkanları değerlendirildi.

Programda gençlerin psikolojik olarak desteklenmesi, sosyal uyum süreçleri, bağımlılıkla mücadele, dijitalleşmenin etkileri, spor psikolojisi uygulamaları ile Türkiye'de gençlik merkezlerinde yürütülen psikososyal destek hizmetleri ele alındı.

Farklı ülkelerle de temasa geçerek proje ile dünya gençlik kamuoyunda da bilinç oluşturmayı hedeflediklerini belirten Elif Güneş, psikososyal destek çalışmalarına verdikleri katkı ve desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

Program kapsamında ayrıca gençlik çalışmaları ve psikososyal destek uygulamalarının yürütüldüğü kurumlar ziyaret edilirken katılımcı ülkelerin heyetleri ağaç dikme etkinliğinde bir araya geldi.

Öte yandan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, programda "2026 Türk Dünyası Gençlik Başkenti" olarak Özbekistan'ın Hive kentinin seçildiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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