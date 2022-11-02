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GS'de Bitiricilik Sorunu, FB'de Kadro Verimliliği, 2. Güneş Dönemi, Passolig (?) | SALI PAZARI

Spor Haberleri

Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!

Salı Pazarı'nın yeni bölümü yayında!

Umut Ozan Darıcı, Kaan Kurtuluş ve İlhan Çelik; Fenerbahçe'nin Rennes maçındaki geri dönüşünü ve İstanbulspor galibiyetini, Galatasaray'ın Karagümrük karşısındaki performansını, Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemini ve Ümraniyespor maçında alınan 3 puanı, Passolig uygulamasında yaşanan haksızlıkları değerlendirdi.

Kaynak: DailyMotion.com / Spor

İlhan Çelik Galatasaray Umut Ozan Spor Haberler

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