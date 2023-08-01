Gremio, Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye transferini açıkladı

Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'nun transferi için sarı-lacivertli ekip ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, Joao Pedro'nun takımdan ayrılacağı belirtildi.

Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'nun transferi için sarı-lacivertli ekip ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'den transfer ettiği 31 yaşındaki Joao Pedro ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gremio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilya asıllı İtalyan santrfor için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada Pedro'nun bugün Porto Alegre şehrine geleceği ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.