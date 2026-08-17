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Fenerbahçe Avrupa'da 305. maçına çıkıyor

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Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, yarın Lyon'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 305. karşılaşmasında olacak; 304 maçta 121 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı, 414 gol atıp 424 gol yedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 47. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 305. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 304 müsabakada 121 galibiyet elde ederken 66 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 304 mücadelede rakip fileleri 414 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 47. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 47. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 46 karşılaşmada 18 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçtan beraberelikle ayrıldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 46 maçta rakip fileleri 67 kez havalandırırken kalesinde 52 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

104

50

31

23

148

107

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

46

18

14

14

67

52

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

304

121

66

117

414

424

Kaynak: AA
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