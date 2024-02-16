Gözü fena korkmuş! Sparta Prag'ın hocasından Galatasaray itirafı

Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'a 3-2 yenilen Sparta Prag'ın Teknik Direktörü Brian Priske, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MUHTEŞEM MAÇ ÇIKARDIK"

Mücadele hakkında konuşan Priske, "Muhteşem bir maç çıkardık. Birçok fırsat yakaladık. İki gol bulduk ama daha fazla da atabilirdik. Bu fırsatları yakaladık. İyi bir futbol oynadık. Oyuncularımın öz güveni için iyi bir maç oldu. Daha iyisini de çıkarabilirdik. Bu performans sonrası bir mağlubiyet almamız üzücü oldu ama sergilediğimiz oyundan memnunum" dedi.

"FAVORİ HALA GALATASARAY"

Galatasaray'ı öven 46 yaşındaki antrenör, "İyi bir takıma karşı oynadık. Sadece takım değil kulüp olarak da Galatasaray çok başarılı. Onları çok saygı duyuyoruz. Takımımızdaki gençler çok başarılıydı. Bu maçı bir kez daha izlediğimizde biraz daha hayal kırıklığı yaşayacağız. Şu anda zaten hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok fırsat kaçırdık, 3-4 gol daha atabilirdik. Güçlü bir takımla mücadele ettik. Kura çekildiğinde Galatasaray favoriydi. Hala favoriliği devam ediyor. Ancak Galatasaray'dan ziyade Sparta Prag'a odaklıyım. Bir sonraki maçı nasıl kazanacağımızı düşünüyorum. Bugün, neler yapabileceğimizi, gücümüzü gösterdik. Bir sonraki maçta da kaybedecek bir şeyimiz yok. Zaten bir gol eksik başlayacağız. O yüzden bu dezavantajı çevirmenin hesaplarını yapacağız" ifadelerine yer verdi.