Ludogorets Teknik Direktörü, Fenerbahçe maçında beraberliğe bile razı

Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendjiev, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada sarı-lacivertlileri öve öve bitiremedi. Maçtan beklentisini de dile getiren Dermendjiev, "İsmail Kartal, harika bir takım yaratmış. Galibiyet serisi, tesadüf değil. Yarın beraberlik kesinlikle beni tatmin eder. Çok güçlü oyuncuları var. Fenerbahçe'nin liderliğinden bu belli oluyor" dedi.

Konferans Ligi H Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak olan Ludogorets'te teknik direktör Georgi Dermendjiev, beraberliğin kendileri için iyi bir sonuç olacağını belirterek Fenerbahçe'ye övgülerde bulundu.

"TAKIMIMIZ ÇOK İYİ"

Ludogorets'in başındaki ilk maçına Fenerbahçe deplasmanında çıkacak olan teknik adam, "İlk maçımın Fenerbahçe ile olmasından dolayı çok mutluyum. Takımımız çok iyi bir takım. Böyle bir takımla gücümüzü göreceğiz. Takımımız elemelerde Ajax'a karşı da çok iyi bir maç çıkarmıştı. Yarınki maçın çok zor olacağının farkındayım" dedi.

BERABERLİĞE BİLE RAZI

Maçtan beklentisini dile getiren teknik adam, "Beraberlik beni tatmin edecektir. Alacağımız beraberlik futbolcuların öz güvenini yükseltecektir. Gruplarda 1 puan daha kazanmamız bizim için iyi olacak. Çünkü daha çok zaman var ve grubu 2. sırada bitirebiliriz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Sarı-lacivertlilere övgüler yağdıran 68 yaşındaki hoca, "Fenerbahçeli futbolcular gerçekten çok güçlüler. Fenerbahçe'nin liderliğinden bu belli oluyor. Teknik ve taktik olarak yeni bir dizayn olacak, umarım başarılı oluruz" dedi.