Göztepe Yuppo, Sultanlar Ligi'nde Zeren Spor'u 3-2 mağlup etti

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SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Gani Arslan

GÖZTEPE YUPPO: Nur Sevil, Zhuang, Zeynep Sude, Latham, Ezgi, Prasalova, Tuna Aybüke, Sude, Vaganova, Astashina

ZEREN SPOR: Aslıhan, Franklin, Dicle Nur, Nicoletti, Fatma, Dodson, Ceren, Merve, Hilal, Malual, Pipunyrova, Burçin Elfin

SETLER: 16-25, 25-20, 25-20, 19-25, 15-12

SÜRE: 136 dakika

Sultanlar Ligi'nde Göztepe Yuppo, 7'nci haftada konuk ettiği Zeren Spor'u 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 16-25, 25-20, 25-20, 19-25 ve 15-12'lik skorlarla sona sona erdi. Bu sonuçla Göztepe, 6'ncı maçında 4'üncü galibiyetini elde ederken; Zeren Spor ise 7'nci maçında 5'inci yenilgisini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı