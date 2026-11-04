Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Göztepe Yuppo, Sultanlar Ligi'nde Zeren Spor'u 3-2 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe Yuppo, Sultanlar Ligi'nde Zeren Spor'u 3-2 mağlup etti
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Göztepe Yuppo, Atatürk Voleybol Salonu'nda konuk ettiği Zeren Spor'u 3-2 mağlup etti. Setler 16-25, 25-20, 25-20, 19-25 ve 15-12 sona ererken Göztepe 6'ncı maçında 4'üncü galibiyetini, Zeren Spor ise 7'nci maçında 5'inci yenilgisini aldı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Gani Arslan

GÖZTEPE YUPPO: Nur Sevil, Zhuang, Zeynep Sude, Latham, Ezgi, Prasalova, Tuna Aybüke, Sude, Vaganova, Astashina

ZEREN SPOR: Aslıhan, Franklin, Dicle Nur, Nicoletti, Fatma, Dodson, Ceren, Merve, Hilal, Malual, Pipunyrova, Burçin Elfin

SETLER: 16-25, 25-20, 25-20, 19-25, 15-12

SÜRE: 136 dakika

Sultanlar Ligi'nde Göztepe Yuppo, 7'nci haftada konuk ettiği Zeren Spor'u 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 16-25, 25-20, 25-20, 19-25 ve 15-12'lik skorlarla sona sona erdi. Bu sonuçla Göztepe, 6'ncı maçında 4'üncü galibiyetini elde ederken; Zeren Spor ise 7'nci maçında 5'inci yenilgisini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ferhat Göçer'den yıllar sonra gelen itiraf: Cerrahlığı ağlayarak bıraktım

Ferhat Göçer'in hayatını değiştiren karar! Gözyaşlarını tutamamış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filistinli siyasetçiden ABD'de üst üste 5. zafer

Filistinli siyasetçi seçimlere damga vurdu
ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump kongrenin iki kanadını da kaybetti

ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump'a sandıkta darbe üstüne darbe
Fransa'da kan bankalarına siber saldırı! Sıcaklık ayarlarını eksi 30'dan 110 dereceye çıkardılar

Hiç vicdanları yok! Marketlerden sonra bu kez sağlığı hedef aldılar
İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!

İngiliz basınından Emre Belözoğlu yorumu: Efsane eski kulübüne geri döndü!
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak

Bu binada artık onun sözü geçecek! Babası bakın kim çıktı
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar

Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Kentin kaderi ona bağlı! 'Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır' dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi

"Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi