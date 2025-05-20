Göztepe Yeni Sezona Hazırlık Yapıyor

Göztepe Yeni Sezona Hazırlık Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Avrupa iddiasını kaybeden Göztepe, gelecek sezon için kadro planlaması yapmaya başladı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, yeni sezon için hedeflerini belirliyor.

SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'a 6-3 yenilerek bitime 2 maç kala Avrupa iddiasını matematiksel olarak kaybeden Göztepe yeni sezona odaklandı. Kalan 2 karşılaşmada evinde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ve İstanbul'da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un gelecek yılın raporunu hazırladığı ifade edildi. Gidecek ve kalacak oyuncuları belirleyen Bulgar teknik adamın, Sport Republic şirketinden geniş bir kadro kurulmasını da isteyeceği vurgulandı.

Özellikle yaşanan ağır sakatlıklar yüzünden bu sezon dar bir rotasyonla mücadele etmek zorunda olan Stoilov'un yeni sezonda da Avrupa hedefi koyacağı ve kadroyu üst sıralara oynamak adına belirleyeceği belirtildi. Yaz döneminde Brezilyalı golcü Romulo'nun iyi bir bedele satılmasına kesin gözüyle bakılırken, Stoilov'un bonservisi İngiliz ekibi Southampton'da bulunan diğer forvet Juan'ın 1 sene daha takımda kalmasını talep ettiği de öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da yeni kriz! Mobil şebekelerin tümü çöktü
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı

İBB'ye 3. dalga operasyon! Kritik isim dahil çok sayıda gözaltı
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.