Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesaplarından tanıttı. Sarı-kırmızılıların futbolcuları, Gürsel Aksel Stadı'nın duvarına yeni sezon formalarını grafiti ile çizdi. Göztepe'nin yeni sezon formaları beyaz ağırlıklı, siyah ve sarı-kırmızı renklerden oluşuyor.

- Göztepe yeni sezon formalarını tanıttı

İZMİR - Göztepe, yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesaplarından tanıttı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, futbolcuların Gürsel Aksel Stadı'nın duvarına yeni sezonda giyecekleri formaları grafiti ile çizdi. Videoya Sagopa Kajmer de 'Kırık çocuk' isimli şarkısıyla eşlik etti.

Göztepe, yeni sezonda beyaz ağırlıklı forma 'Tam 35', siyah forma 'İsyan' ve sarı-kırmızı forma' ile mücadele edecek.