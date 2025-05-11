Galatasaray Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
ABD Hazine Bakanı: Çin ile ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi

Tarife savaşlarında ateşkes! ABD, Çin ile ticaret anlaşmasına vardı
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar

Göztepe ve Hatayspor Berabere Kaldı

Göztepe ve Hatayspor Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Kubilay Kanatsızkuş'un golü Göztepe'yi öne geçirirken, Boutobba ile Hatayspor eşitliği sağladı. Carlos Strandberg maçta kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan Tijanic'in pasında ceza sahası içinde Ogün Bayrak'ın şutunda kaleci Bekaj topu kontrol etti.

67. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Romulo'nun vuruşunda kaleci Bekaj, topu çeldi.

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Cem Özbay, Kadir Akıllı

Göztepe: Arda Özçimen, Furkan Bayır, Koray Günter, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Ahmed Ildız (Heliton dk. 90+1), Ogün Bayrak (Nazım Sangare dk. 81), David Tijanic (Victor Hugo dk. 72), Kubilay Kanatsızkuş (Emersonn dk. 71), Romulo

Yedekler: Mateusz Lis, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Tibet Durakçay, Ege Yıldırım

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Atakaş Hatayspor: Visar Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Selimcan Temel dk. 89), Guy Marcelin Kilama, Francisco Calvo, Cemali Sertel, Chandrel Massanga, Recep Burak Yılmaz (Cengiz Demir dk. 85), Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Deniz Aksoy dk. 90+5), Bilal Boutobba (Joelson Fernandes dk. 89), Carlos Strandberg

Yedekler: Emir Dadük, Demir Sarıcalı, Jonathan Okoronkwo, Baran Sarka, Ali Yıldız, Yiğit Ali Buz

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 19) (Göztepe), Boutobba (dk. 27) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Carlos Strandberg (dk. 79) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Koray Günter, Heliton (Göztepe), Calvo, Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Kara Kartal yıldızlarıyla güldü! Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup etti

Beşiktaş yıldızlarıyla şov yaptı! Avrupa umutlarını artırdı
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.