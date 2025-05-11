Göztepe ve Hatayspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Kubilay Kanatsızkuş'un golü Göztepe'yi öne geçirirken, Boutobba ile Hatayspor eşitliği sağladı. Carlos Strandberg maçta kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ kanattan Tijanic'in pasında ceza sahası içinde Ogün Bayrak'ın şutunda kaleci Bekaj topu kontrol etti.
67. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Romulo'nun vuruşunda kaleci Bekaj, topu çeldi.
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Cem Özbay, Kadir Akıllı
Göztepe: Arda Özçimen, Furkan Bayır, Koray Günter, Malcom Bokele, Lasse Nielsen, Anthony Dennis, Ahmed Ildız (Heliton dk. 90+1), Ogün Bayrak (Nazım Sangare dk. 81), David Tijanic (Victor Hugo dk. 72), Kubilay Kanatsızkuş (Emersonn dk. 71), Romulo
Yedekler: Mateusz Lis, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Tibet Durakçay, Ege Yıldırım
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Atakaş Hatayspor: Visar Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Selimcan Temel dk. 89), Guy Marcelin Kilama, Francisco Calvo, Cemali Sertel, Chandrel Massanga, Recep Burak Yılmaz (Cengiz Demir dk. 85), Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Deniz Aksoy dk. 90+5), Bilal Boutobba (Joelson Fernandes dk. 89), Carlos Strandberg
Yedekler: Emir Dadük, Demir Sarıcalı, Jonathan Okoronkwo, Baran Sarka, Ali Yıldız, Yiğit Ali Buz
Teknik Direktör: Murat Şahin
Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 19) (Göztepe), Boutobba (dk. 27) (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Carlos Strandberg (dk. 79) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Koray Günter, Heliton (Göztepe), Calvo, Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor) - İZMİR