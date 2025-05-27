Göztepe ve Altay Maçındaki Olayda Sanığa Hapis ve Para Cezası

Göztepe ve Altay Maçındaki Olayda Sanığa Hapis ve Para Cezası
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İzmir'de Göztepe ile Altay arasında gerçekleşen maçta, sahaya atlayan Mehmet Nihat A., Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner direğiyle yaraladı. Sanık 5 ay hapis cezası ve 6 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı.

İZMİR'de Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmada Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner direğiyle yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Mehmet Nihat A., 5 ay hapis ve 6 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına hükmetti.

Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım 2022'de oynanan karşılaşmada Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle Göztepe taraftarı Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat A., korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu ve maç tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) her iki ekibi de hükmen mağlup saydı. Çıkan olayların ardından Mehmet Nihat A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen Mehmet Nihat A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ÖZENÇ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mehmet Nihat A., hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mehmet Nihat A., Şubat 2023'te tahliye edildi. Hazırlanan iddianameyi inceleyen İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verdi ve dosyayı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi de görevsizlik kararı vermesi üzerine bu kez dosya bir üst mahkeme konumunda bulunan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. İncelemeler sonrası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı yeniden İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Öte yandan yargılamanın kasten yaralama suçundan yapılmasına karar verildi. Yargılama süresinde Özenç, sanıktan şikayetçi olmadı.

KORNER DİREĞİ KAMU MALI SAYILDI

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen duruşmada karar çıktı. Sanık avukatlarının katıldığı duruşmada mahkeme heyeti, sanık Mehmet Nihat A.'ya önce 'Kasten yaralama' suçundan 4 bin 700 lira adli para cezası, kamu malı sayılan korner direği için 'Mala zarar verme' suçundan 5 ay hapis ve 'Yetkisiz olarak müsabaka alanına girme' suçundan 1500 lira para cezası verdi. Mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Mehmet Nihat A.'yı spor müsabakaları izlemekten 1 yıl meneden mahkeme heyeti, ayrıca 'Spor alanına yasak madde sokulması' suçundan ise beraatine hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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