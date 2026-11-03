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Göztepe U19, UEFA Gençlik Ligi'nden AZ Alkmaar'a 2-1 yenilerek veda etti

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UEFA Gençlik Ligi 2'nci Tur rövanşında AZ Alkmaar'ı ağırlayan Göztepe U19, rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. İlk kez yer aldığı organizasyondan elenen Göztepe'nin gençleri, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda maç sonunda taraftarlarca alkışlandı.

UEFA Gençlik Ligi 2'nci Tur rövanş maçında Hollanda'da 3-1 yenildiği AZ Alkmaar'ı konuk eden Göztepe rakibine evinde de 2-1 kaybedip turnuvaya veda etti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maça çok hızlı başlayan Göztepe 12'nci dakikada Necat Doğu ile 1-0 öne geçti. Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar 28'inci dakikada Ouaziz'in golüyle dengeyi sağladı: 1-1. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere betti.

AZ, dakikalar 75'i gösterdiğinde Natali'nin golüyle 2-1lik üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi, Göztepe U19 Takımı tarihinde ilk kez yer aldığı UEFA Gençlik Ligi'ne veda etti. Göztepeli futbolseverler ise karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Göztepeliler, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda genç futbolculara büyük destek verdi, maçın ardından da oyuncuları ve teknik ekibi alkışlarla uğurladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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