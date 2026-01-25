Haberler

Göztepe'den filede kritik galibiyet

Güncelleme:
SULTANLAR Ligi'nde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yenerek 18. maçında 5. galibiyetini elde etti. Göztepe, böylece rakibine 9. yenilgisini tattırdı.

SULTANLAR Ligi'nde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan zaferle ayrılan sarı-kırmızılı takım ligde 18'inci maçında 5'inci galibiyetine ulaştı. İzmir temsilcisi 9 galibiyeti bulunan rakibine, 9'uncu yenilgisini tattırdı.

Göztepe'de Kara Bajema Hollock 21, Sherridan Atkinson ise 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Düşme hattının 2 basamak ve 2 galibiyet üzerinde yer alan Göztepe, sezonun ilk yarısında evinde 3-0 mağlup olduğu Türk Hava Yolları'nı bu kez dize getirmenin sevincini yaşadı. Göz-Göz, 31 Ocak'ta evinde düşme hattındaki İlbank'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
