Göztepe tribünde zirvede yer aldı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 6. sırada bitiren Göztepe, tribün doluluk oranında yüzde 78.55 ile Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı geride bırakarak zirveye yerleşti.

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonunu 6'ncı sırada bitirip Avrupa'ya gidemeyen Göztepe, tribünde ise zirvede yer aldı. Sezon boyunca Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nı her maç tıklım tıklım dolduran sarı-kırmızılılar, kapasiteye oranla maç başına taraftar sayısına göre yüzde 78.55 doluluk oranı yakalayarak tüm rakiplerini geride bıraktı. Göztepe bu sezon maç başına 18 bin 363 seyirciyle müsabakalarını oynadı.

Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesi bu sezon yapılan ek koltuk montajlarının ardından 23 bin 767 kişiye çıkarılırken, Göztepeli futbolseverler ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, ikinci Fenerbahçe, üçüncü Trabzonspor ve dördüncü Beşiktaş'ın önüne geçti. Galatasaray 53 bin 978 kapasiteli RAMS Park'ta maç başına 41 bin 661 seyirciye oynadı. Galatasaraylı taraftarlar yüzde 77.1 doluluk oranı yakalayıp Göztepe'nin gerisinde kaldı. Fenerbahçe ise 47 bin 430 kapasiteli Chobani Stadı'nda maç başına 33 bin 934 taraftara oynarken, yüzde 71.55 doluluk oranı yakaladı.

BAŞAKŞEHİR SONLARDA KALDI

Trabzonspor ise 41 bin kişilik Papara Park'ta ortalama 26.991 taraftara sahip olurken, doluluk oranı yüzde 65.83 olarak belirlendi. Beşiktaş ise stadı Beşiktaş Park'ta yüzde 65.98 doluluk oranı yakaladı. Stat kapasitesi 42 bin 64 kişi olup, siyah-beyazlılar maç başına 28 bin 163 seyirciyle müsabakalarını oynadı. Ligi Göztepe'nin önünde 5'inci sırada bitiren RAMS Başakşehir'in ise 17 bin 067 kişi kapasiteli Fatih Terim Stadı'nda maç başına 4 bin 174 taraftarı oldu. Başakşehir yüzde 24. 46 seyirci ortalamasıyla oynayabildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
