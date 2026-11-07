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Göztepe TD Stoilov, Arda'nın milli takım sürecini saçmalık olarak nitelendirdi

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Stoilov, Arda Okan Kurtalan'ın milli takım sürecini saçmalık olarak nitelendirerek bu durumdan etkilenen Arda nedeniyle sahada adeta bir kişi eksik oynadıklarını söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Başakşehir maçının ardından Arda Okan Kurtalan'ın milli takıma çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin süreci saçmalık olarak nitelendirerek, bu durumdan etkilenen Arda nedeniyle sahada adeta bir kişi eksik oynadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Başakehir'e 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Son bir buçuk aydaki iyi sürecin ardından son beş maçta dört yenilgi ve bir beraberlik aldıklarını belirten Stoilov, "Son bir buçuk aydır iyi bir süreç geçirmiştik; ancak son beş maçımızda dört yenilgi ve bir beraberlik aldık. Aslında bugün de karşılaşma berabere bitebilirdi, fakat ilk ve ikinci golde yaptığımız büyük hatalar maçın kontrolünü rakibimize verdi. Maçın ilk 10-15 dakikalık bölümünde arzu ettiğimiz ritim ve dinamizmle oyuna başlayamadık; bu dakikalar oyunun en zayıf kısmıydı. Bu sürenin ardından oyunun kontrolünü elimize alarak aradığımız golü bulduk, ancak hemen akabinde çok basit bir gol yedik. İkinci yarıda oyun tempomuzu yeniden yükselterek fırsatlar yakaladık, fakat bunları değerlendiremedik. Maçın son anlarında yaptığımız bir başka hata neticesinde rakibimiz galibiyete ulaştı" şeklinde konuştu.

"Henüz en iyi performansımızı sergileyebilmiş değiliz"

En iyi performanslarını henüz sergileyemediklerini ve savunma hattının performansını artırmaları gerektiğini belirten Stoilov, "Henüz en iyi performansımızı sergileyebilmiş değiliz ve bunda savunma organizasyonumuzdaki aksaklıkların da payı bulunuyor. Normal şartlarda bugün oynaması gereken oyuncumuz, yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroda yer alamadı ve bu sürecin ardından henüz en üst form düzeyine ulaşamadı. Savunmadaki sıkıntılarımız devam ediyor ve takım olarak bu hattın performansını mutlak surette artırmamız gerekiyor. Kendi sahamızda iki gol yeme lüksümüz yok; nitekim birçok maçta iki üç gol bulabilsek de savunmada kesinlikle daha dirençli olmalıyız. Aynı zamanda yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeli, maçın kritik anlarında daha özgüvenli hareket ederek karşılaşmayı erken bir safhada lehimize çevirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Ardanın çok çalışması gerek"

Milli takıma seçilebilmesi için Arda'nın çok daha fazla çalışması gerektiğini ve evrak gecikmesi gibi mazeretleri gerçekçi bulmadığını vurgulayan Stoilov, "Bu tür olumsuzluklar yaşandığında, doğrudan sahaya yansıdığı görülmektedir. Konuyu değerlendirmek üzere Arda ile görüştüm; çünkü milli takıma seçilebilmesi için çok daha fazla çalışması gerektiğine inanıyorum ve bunu kendisine de ifade ettim. Yaşanan evrak gecikmesi gibi mazeretlere inanmıyorum; bu tür iddiaları gerçekçi bulmuyorum. En önemlisi, Arda'nın gelişimine odaklanarak daha iyi bir oyuncu olması, yoğun bir şekilde çalışması ve bu sayede milli forma altında mücadele etmesidir. Bu düşüncelerimi kendisine açıkça belirttim ve sportif direktörümüz Ivan ile de paylaştım. Dışarıda bu konularla ilgili farklı ve aşırı yorumlar yapılması doğrudan saha içine yansımaktadır" dedi.

Arda'nın performansını artırmaya odaklanması gerektiğini ve yaşanan süreçten dolayı üzgün olduğunu belirten Stoilov, "Arda'nın tek odak noktası, performansını artırarak daha iyi bir seviyeye gelmek olmalıdır. Çevresinde ona gerçeği söylemeyenler bulunabilir, fakat belki de ona tek gerçeği söyleyen benim. Bu hafta yaşanan tüm süreçten dolayı son derece üzgünüm. Bir ay önce de belirttiğim gibi, bu tür spekülasyonlara ve krizlere bir son vermeliyiz; aksi takdirde yapılan aşırı yorumlar neticesinde bugün sahada eksik oynadığımız hissi yaşanmaktadır" diye ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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