Göztepe, Son 12 Maçta Kalesini Gole Kapatamadı

Göztepe, Son 12 Maçta Kalesini Gole Kapatamadı
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Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, son 12 maçında kalesini gole kapatma başarısı gösteremedi. Taraftarların eleştirileri büyürken, kaleci değişimi gündemde.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ilk devresinde gösterdiği performansla adından söz ettirse de ligin ikinci yarısıyla birlikte düşüşe geçti. Skor üretme konusunda zorluk yaşamayan İzmir ekibi, savunma anlamında ise iyi bir görüntü çizemedi. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 12 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Son oynanan Çaykur Rizespor maçında filesinde 6 gol gören Göztepe'de taraftarlar yoğun eleştirilerde bulundu.

Göztepe, son olarak kalesini Şubat 2025'te Bodrum FK ile oynanan maçta gole kapatmayı başardı.

Mateusz Lis ile yollar ayrılabilir, Arda'nın durumu belirsiz

Bu sezon Göztepe'nin file bekçisi Mateusz Lis, zaman zaman etkili performanslara imza atsa da son dönemde büyük bir düşüşe geçti. Durum böyle olunca Stanimir Stoilov, kaleyi Arda Özçimen'e teslim etti. Genç kaleci de Hatayspor ve Çaykur Rizespor maçlarında beklentileri karşılayamadı. Kiralık olarak kadroda bulunan Polonyalı kaleciyle sezonun tamamlanmasıyla birlikte yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Arda'nın kulüpteki durumu ise netlik kazanmadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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