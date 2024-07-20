Göztepe, Slovenya kampında Luton Town'ı mağlup etti

Göztepe, Slovenya kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında İngiliz ekibi Luton Town'ı 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürmeye devam ediyor. Kampın ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Charlton Athletic FC'ye 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe, üçüncü maçında ise bugün İngiliz ekibi Luton Town ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Anthony Dennis, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo Cardoso ve Kubilay Kanatsızkuş 11 ile sahaya çıkan İzmir ekibi, karşılamaya etkili bir giriş yaptı ve, 25. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un 28. dakikada ise Romulo'nun bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 tamamlamayı başardı. Mücadelenin ikinci yarısında da etkili oyununu devam ettiren Göztepe, 54. dakikada Yalçın Kayan'ın kaydettiği golle farkı 3'e çıkardı. Müsabakanın kalan bölümünde ise Luton Town'ın gollerini ise 72. ve 90 dakikada Zack Nelson attı. Böylece maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca Göztepe karşılaşmayı 3-2 kazandı. İzmir ekibi, Slovenya kampında oynadığı üçüncü maçında ilk galibiyetiyle tanıştı.

Öte yandan yarını izinli geçirecek olan Göztepe, kampın son hazırlık maçında 24 Temmuz Çarşamba günü Hırvat takımı NK Istra 1961 ile karşı karşıya gelecek. - LYUBLYANA