Göztepe genç Emirhan'ı istiyor

Güncelleme:
Süper Lig ekibi Göztepe, transfer döneminde bir dizi transfer gerçekleştirmeye devam ediyor. İsviçreli orta saha Alexis Antunes ile sözleşme imzalayan Göztepe, ayrıca Sivasspor'un genç futbolcusu Emirhan Başyiğit için ilk teklifini yaptı. 20 yaşındaki genç stoper için Sivasspor 700 bin Euro talep ediyor.

SÜPER Lig'de ara transfer döneminde İsviçreli orta saha Alexis Antunes ile sözleşme imzalayıp, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz ile prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, Sivasspor'un genç savunmacısı Emirhan Başyiğit'e talip oldu. Sivasspor altyapısından yetişip kırmızı-beyazlılarda profesyonel olan 20 yaşındaki futbolcu için ilk teklifin yapıldığı bildirildi. Sivasspor cephesinin Emirhan Başyiğit için 700 bin Euro ve bonuslar istediği vurgulandı.

Sol stoper, sol bek ve defansif orta saha pozisyonlarında oynayabilen Emirhan milli takımın U17, U19, U20 ve U21 yaş kategorilerinde forma giydi. Sivasspor'da geçen sezon Süper Lig deneyimi de yaşayan genç futbolcu bu sezon ise 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısında 13 maça çıktı. Toplam 1053 dakika görev yapan Emirhan takımına 3 gol katkısı da verdi. Emirhan'ın da Göztepe'ye sıcak baktığı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
