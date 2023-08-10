Göztepe, Sakaryaspor maçını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayacak

Yeni sezonun ilk maçında pazar günü Sakaryaspor'u Gürsel Aksel Stadı'ndaki zemin bakım çalışmaları yetişmediği için Spor Toto Akhisar Stadı'nda ağırlayacak 1'inci Lig ekibi Göztepe'de lisanslar çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, geleceğe yatırım olarak alınan 18 yaşındaki Nijeryalı orta saha Chidindu Lucky Ihejirika dahil kadrodaki 11 yabancıya da lisans çıkardı. Yeni transferler Diouf, Lis, Diallo'nun yanı sıra isimleri ilk etapta gidecekler arasında geçen Ngalina ve Loue'ye de lisans alındı. Yine geçen sezonun ikinci yarısını Suudi Arabistan'da kiralık geçirip yuvaya dönüşte takımda kalmasına karar verilen Tijanic'e de lisans çıktı. Ligde bu sezon da devam eden statüye göre ilk 11'de 5, maç listesinde ise 8 yabancı futbolcu yer alabiliyor.

Şişen yabancı kadrosuna Cezayirli 25 yaşındaki kanat oyuncusu Billal Messaoudi'yi de almaya çalışan Göz-Göz, 8 ismi maç kadrosuna yazabilecek. Bu yabancıların en fazla 5'i aynı anda sahada olacak. Stadyum zemini sezonun ilk haftasına yetişmeyince taraftarını kızdıran Göztepe, ilk hafta gönül almaya çalışacak.