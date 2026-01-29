Haberler

Göztepe'nin hedefi olimpiyatlarda farklı branşlarda yer almak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, olimpiyatlarda daha fazla Göztepe armalı sporcu yetiştirmek için çeşitli branşlarda altyapı geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, olimpiyatlarda çok sayıda branşta Göztepe armalı sporcu görmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sepil, AA muhabirine olimpik branşlara yarışmacı ve milli formayla temsil edebilecek oyuncular yetiştirmeye büyük önem verdikleri söyledi.

En büyük hedefllerinin olimpiyatlara yönelik olduğunu dile getiren Sepil, "Göztepe armasıyla olimpiyatlara katılan cimnastikçilerimiz vardı. Önceki olimpiyatlarda tarihimizdeki tek madalya alan cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, Göztepe armasıyla bu başarıya kavuştu. Hedefimiz, olimpiyatlara Göztepe armasıyla daha fazla, değişik branşlardan oyuncuyla gitmek. İlk hedef Los Angeles Olimpiyatları ama ana hedef olarak 2032 Olimpiyatlarını koyduk." diye konuştu.

"Olimpik branşlarda kullanacağımız alanları da genişleteceğiz"

Mehmet Sepil, gençleri spora yönlendirmek için çabaladıklarını kaydederek, cimnastik ve yüzme ağırlıklı binlerce gence ulaştıklarını anlattı. Bununla ilgili doğru yapılanmayı ve altyapı tesislerini bitirmeyi istediklerini ifade eden Sepil, şöyle konuştu:

"Şu an İzmir'in birçok bölgesinde bu okullar hizmet veriyor ama onun dışında stadımızın altında olimpik branşlara ayırdığımız bir bölüm var. Burada hafta sonu 500'den fazla öğrencimize, bale, cimnastik, okçuluk gibi branşlarda hizmet veriyoruz. Stadın tamamını artık çok yakında işletmeye alacağız. Sadece ticari alanların aktive olması değil aynı zamanda bu olimpik branşlarda kullanacağımız alanları da genişleteceğiz. Stadın kullanılmayan bölümlerini olimpik branşlar için açacağız. Bu bizim için yepyeni bir altyapı gelişmesi olacak."

Sepil, Türkiye'de hiçbir yerde olmayan bir tesisi İzmir'e kazandırmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol dışındaki bütün olimpik branşların olduğu, hedefinin hem yarışmacı sporcu yetiştirmek hem de gençleri orada bir arada toplamak için bir sistem geliştiriyoruz. Yani yapılanmamızı burada da 1-2 yıl içinde tamamladığımızda bu branşlarda milli formayla birçok gencimizle gurur duyacağımıza eminim."

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
TÜVTÜRK'te vatandaşı isyan ettiren uygulama: Mahkeme kararını da tanımıyorlar

TÜVTÜRK'te vatandaşı isyan ettiren uygulama: Mahkeme kararını da tanımıyorlar
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız