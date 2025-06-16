Göztepe'nin Yıldızı Miroshi, Alman Kulüplerin Takibinde

Göztepe'nin Yıldızı Miroshi, Alman Kulüplerin Takibinde
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Göztepe'nin 22 yaşındaki joker oyuncusu Novatus Miroshi, Mainz 05 ve Augsburg'un radarına girdi. Miroshi, geçen sezon 22 Süper Lig maçında 4 gol atıp 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi iç ve dış transferde hareketli günler geçiren Göztepe'nin joker oyuncularından Novatus Miroshi'ye Alman ekipleri kancayı attı. Sarı-kırmızılılarda stoper, sol kanat ve orta saha mevkilerinden görev yapan 22 yaşındaki futbolcu Mainz 05 ve Augsburg'un radarına girdi. İki kulübün Tanzanyalı futbolcuyu yakın takibe aldığı ve yönetimle resmi görüşmeleri gerçekleştireceği ifade edildi.

Kurmayların da şartların sağlanması durumunda Romulo'nun yanı sıra Miroshi'yi de Avrupa'ya uğurlayabileceği bildirildi. Geçen sezon Belçika'nın Zulte Waregem takımından kadroya dahil edilen Miroshi, Isaac Solet'in sakatlanmasının ardından teknik direktör Stanımır Stoilov tarafından orta sahada oynatıldı. Asıl mevkisi sol stoper olan genç futbolcu, 22 Süper Lig müsabakasında 1528 dakika görev aldı. Miroshi, bu müsabakalarda 4 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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