Göztepe'nin orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan: 'Sezona iyi bir şekilde ilerliyoruz'

Yeni sezonun hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe'nin orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Göztepe ile sezon bitiminde sözleşme yenileyen tecrübeli futbolcu Süper Lig'de de iyi bir sezon geçireceklerini söyledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, kampı çok güzel bir atmosferde yaptıklarını kaydeden Doğan Erdoğan, "Güzel bir yerdeyiz, gölün etrafında, doğanın içinde. Kulübümüz bize güzel fırsatlar sağladı. Hazırlık maçlarına gelirsek ilk maçta istediğimiz sonucu alamasak da bu bir hazırlık süreci, üçüncü maçta yavaş yavaş kendimize gelmeye başlıyoruz. Sezona iyi bir şekilde ilerliyoruz diyebilirim" dedi.

"EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ TAKIM OYUNU"

Doğan Erdoğan, geçen sezon en büyük avantajlarının takım oyununu sergilemek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim gücümüz birebir oyunculardan gelen bir güç değil, takım olarak oynama başarısı diye düşünüyorum. Biz bu sene de bunu devam ettirmek istiyoruz. Onun için çalışıyoruz. Bu takımın bir parçası olduğum için ve sözleşme uzattığım için mutluyum. Takım olarak bir şeyler başarmak için güzel bir sene olacak diye düşünüyorum."