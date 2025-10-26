Haberler

Göztepe'nin Bokele'si Galatasaray Maçında Kırmızı Kart Gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe'nin Kamerunlu futbolcusu Malcom Bokele, Galatasaray ile oynanan maçta 42. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Göztepe'nin Kamerunlu futbolcusu Malcom Bokele, Galatasaray maçının 42. dakikasında gördüğü ikinci sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, müsabakada 10 kişi kaldı. Maçın 42. dakikasında İzmir ekibinin Kamerunlu futbolcusu Malcom Bokele, kendi yarı alanında Victor Osimhen'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. Mücadelenin 30 dakikasından da sarı kartı bulunan Bokele, gördüğü ikinci sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı.

25 yaşındaki futbolcu, Göztepe'de bu sezon Galatasaray maçıyla 10 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.