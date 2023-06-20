Göztepe Metehan Mimaoğlu ile Görüşüyor

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Göztepe, Eyüpspor'da olan orta saha oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile görüşmelere başladı. Oyuncunun Göztepe'de forma giymeye sıcak baktığı ve anlaşma sağlanması halinde resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.