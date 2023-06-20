Göztepe Metehan Mimaoğlu ile Görüşüyor
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Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Göztepe, Eyüpspor'da olan orta saha oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile görüşmelere başladı. Oyuncunun Göztepe'de forma giymeye sıcak baktığı ve anlaşma sağlanması halinde resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Güngören Belediyespor'da yetişip Bursa Nilüfer, Eskişehirspor, Konyaaltı Belediyespor, Edirnespor, Ergene Velimeşe, Alibeyköyspor, Altınordu, Osmaniyespor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Ümraniyespor formalarını terleten deneyimli futbolcu, geçen sezonun ilk yarısını Süper Lig'de geçirdi. Önce Ümraniyespor'da 10 maça çıkan Metehan, ikinci devrede ise Altınordu formasını terletti. Altınordu'da 16 maça çıkan oyuncu 1107 dakika süre alıp takımıyla küme düşme üzüntüsü yaşadı.