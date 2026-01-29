Haberler

Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleşti.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde çalışan oyuncular, ikinci bölümde şut çalıştı.

Göztepe, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

