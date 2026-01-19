Haberler

Sultanlar Ligi'nde İzmir derbisi öncesi Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor

SULTANLAR Ligi'nde son maçı kaybeden Göztepe, evinde Kuzeyboru ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, ligdeki 10. sırada bulunuyor ve galibiyet alarak moral bulmak istiyor.

SULTANLAR Ligi'nde son olarak İzmir derbisinde Aras Kargo'ya 3-2 mağlup olan Göztepe yarın evinde Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 18.00'de başlayacak. Ligde 16 maçta 4 galibiyet, 12 yenilgi alan 10'uncu sıradaki İzmir temsilcisi, kendisi gibi 13 puanı bulunan bir basamak altındaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Ligde 9 galibiyete ulaşan Aras Kargo, deplasmanda 14.00'te 8 galibiyeti bulunan Türk Hava Yolları ile kozlarını paylaşacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 19.00'da evinde kümede kalma yarışındaki rakibi İlbank'la karşı karşıya gelecek.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

