Göztepe, Konyaspor'u 2-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta goller, 90+8. dakikada Romulo'nun penaltısıyla ve 90+10. dakikada Matsuki'nin vuruşuyla geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Fofana'nın topuk pasında Tijanic'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Slowik gole izin vermedi.
71. dakikada Jevtovic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Lis topu kornere çeldi.
85. dakikada Göztepe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Heliton'un kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
90+6. dakikada Juan, rakibin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+8. dakikada beyaz noktanın başına geçen Romulo, topu ağlara gönderdi. 1-0
90+10. dakikada Juan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Matsuki, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız (Victor Hugo dk. 74) Isaac Solet, Djalma Silva (İsmail Köybaşı dk. 74), David Tijanic (Kuryu Matsuki dk. 62), Romulo (Koray Günter dk. 90+10), Datro Fofana (Juan dk. 62)
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Nazım Sangare, İzzet Malak, Novatus Miroshi
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Riechedly Bazoer (Filip Damjanovic dk. 88), Guilherme, Danijel Aleksic (Oğulcan Ülgün dk. 70), Marko Jevtovic, Alassane Ndao, Pedrinho (Melih İbrahimoğlu dk. 82), Yusuf Erdoğan (Hamidou Keyta dk. 82), Blaz Kramer (Umut Nayir dk. 70)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Ufuk Akyol, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Romulo (dk. 90+8 pen.), Matsuki (dk. 90+10) (Göztepe)
Sarı kartlar: Romulo, Bokele, İsmail Köybaşı (Göztepe), Kramer, Bazoer, Recep Uçar (Teknik Direktör), Keyta (Konyaspor) - İZMİR