Göztepe Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Kocaelispor ile karşılaşmak için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve taktiksel oyun çalışmaları ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel oyunla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 23 Kasım Pazar günü saat 14.30'da Kocaelispor'u konuk edecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor