Göztepe Kayserispor maçına Uğurlu atandı - Haberler

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Göztepe Kayserispor maçına Uğurlu atandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepe Kayserispor maçına Uğurlu atandı

Göztepe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçına hakem Yaşar Kemal Uğurlu atandı.

Göztepe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçına hakem Yaşar Kemal Uğurlu atandı.

Süper Lig'in 32. haftasında İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Yukatel Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetmesine karar verildi. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 9 Nisan Cumartesi günü saat 16.000'da İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu'yu görevlendirirken Mustafa Sönmez ile Serkan Çimen de yardımcı hakem olarak maçta görev üstlenecek. MHK, Furkan Aksuoğlu'na da maçta 4. hakem olarak görevlendirdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Yaşar Kemal, Göztepe, Spor, Haberler

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