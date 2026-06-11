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Göztepe su topunda kupaları çiftledi

Göztepe su topunda kupaları çiftledi
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Kadınlar Su topu 1'inci Lig final serisinin son maçında Göztepe, Galatasaray'ı 15-14 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İzmir'de oynanan maçta taraftar desteğiyle kazanan Göz-Göz, seriyi 3-2'ye getirip kupayı kazandı.

KADINLAR Su topu 1'inci Lig final serisinin beşinci ve son maçında Göztepe, Galatasaray'ı İzmir'de 15-14 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Halkapınar Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda oynanan finali tribünü dolduran taraftarının desteğiyle 1 gol farkla kazanan Göz-Göz, seriyi 3-2'ye getirip kupaya uzandı. Su topunda bu sezon Challenger Cup'ta şampiyon olarak kulübe takım sporlarındaki tarihinin ilk Avrupa kupasını getiren sarı-kırmızılıların kızları ligde de ilk kez şampiyonluğu Göztepe'ye kazandırdı.

Şampiyonluk töreninde Göztepe takım kaptanı Kübra Kuş'a kupa ve madalyaları Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı, Belediye Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin takdim etti. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında mücadele eden su topu takımı bu sezon Göztepe bünyesine geçmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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