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Göztepe, İsmail Köybaşı ile yeni sözleşme imzaladı

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Göztepe, 34 yaşındaki futbolcu İsmail Köybaşı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. İç transfer hareketliliği başlayan kulüp, Köybaşı'nın büyük özveriyle mücadele ettiğini belirtti.

Göztepe, 34 yaşındaki futbolcu İsmail Köybaşı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bu sezon Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Göztepe'de iç transfer hareketliliği başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, ilk olarak 34 yaşındaki deneyimli sol bek İsmail Köybaşı ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını bildirdi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize katıldığı ilk günden itibaren kulübümüzü evi olarak benimseyen, şanlı formamızı sırtına geçirdiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle mücadele eden kaptanımız İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi, şartların yerine gelmesiyle birlikte 1 yıl uzamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Zaman zaman sakatlık problemi de yaşayan İsmail Köybaşı, bu sezon 20 maçta 4 asistlik katkı sağladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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