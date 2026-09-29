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Göztepe İlbank'ı 3-0 devirdi, Aras Kargo çeyrek finale yükseldi

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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Göztepe, İlbank'ı 25-18, 27-25 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi. Bu sonuçla 1. Grup'ta 4 puanla zirvede yer alan Aras Kargo, çeyrek finale yükseldi.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Dicle Özdaş

Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Vaganova, Zeynep Sude Demirel, Liabiodkina, Ezgi Bektaş, Prasalova (Tuna Aybüke Özel, Burçin Eflin Toraman, Duru Zeren)

İlbank: Smarzek, İdil Naz Başcan Kanbur, Strunjak, Çağla Akın Çiçekoğlu, Lozo, Begüm Hepkaptan (Sinem Arıncı, Edvards, Damla Dündar, Beren Yeşilırmak, Ece Morova Hezer)

Setler: 25-18, 27-25, 25-23

Süre: 104 dakika (24, 43, 37)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Göztepe, İlbank'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla 1 Grup'ta 4 puanla zirvede yer alan Aras Kargo, çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA
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