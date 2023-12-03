Göztepe, Giresunspor'u 3-0 mağlup etti

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Abdullah Taşkınsoy, Seyfettin Ünal, Mehmet Şengül

GÖZTEPE: Lis - Ogün (Dk. 77 Yunus Emre), Taha, Tarkan, Nielsen, İsmail, Doğan, Yalçın (Dk. 75 Traore), Mamah (Dk. 86 Fıratcan), Tijanic (Dk. 74 Celil), Messaoudi (Dk. 74 Kubilay)

GİRESUNSPOR: Erkan - Ertuğrul, Mehmet, Anıl, Faruk, Furkan, Savicevic (Dk. 80 Enishan), Çekdar (Dk. 64 Talha), Kuwas (Dk. 83 Alperen), Şahin (Dk. 64 Metin Caner), Mert

GOLLER: Dk. 23 ve Dk. 72 Mamah, Dk. 55 Faruk (kendi kalesine) (Göztepe)

SARI KARTLAR: Tijanic (Göztepe), Faruk, Furkan, Anıl ( Giresunspor )

1'inci Lig'de geçen hafta Tuzlaspor'u 2-0 yenerek üst sıralar için yeniden iddasını güçlendiren Göztepe evinde Giresunspor'u da mağlup edip 2'de 2 yaptı: 3-0. Sarı-kırmızılılar 23'üncü dakikada Mamah'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Göztepe, 55'inci dakikada Faruk'un kendi kalesine attığı golle rahatladı: 2-0. Mamah bu kez 72'nci dakikada sahne aldı ve durum 3-0 oldu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Giresunspor'u 3-0 yenen Göztepe 26 puana yükseldi. Giresunspor ise 9 puanla düşme hattında kaldı.

10'uncu dakikada Giresunspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu Tijanic önünde buldu. Tijanic'in sert şutunda kaleci Erkan gole izin vermedi.

23'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Taha'nın pasında sağ kanattan Messaoudi bindirme yaptı. Messaoudi'nin yerden çevirdiği topa Mamah şık bir şekilde dokundu: 1-0.

33'üncü dakikada rakibinden sıyrılan Messaoudi plaseyi gönderdi, kaleci Erkan meşin yuvarlağı son anda çeldi.

İlk yarı 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

55'inci dakikada Göztepe 2-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında oluşan karambolde Faruk topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

72'nci dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Yalçın'ın ortaladığı topu Messaoudi kafayla arka direğe indirdi. Arka alanda boş kalan Mamah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.