Göztepe, geçen sezonun üzerine koydu

Onur ATIŞ / İZMİR,

MİLLİ aranın ardından cumartesi günü evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, 1'inci Lig'de ilk 8 haftalar baz alındığında geçen sezona göre çok daha iyi performans sergiledi. Geçen sezon Play-Off oynamayı başaran Göz-Göz, ilk 8 maçta 8 puan toplarken, bu sene ise 14 puanı hanesine yazdırdı. 2023-2024 sezonuna istediği gibi başlayamayan Göztepe ilk 3 maçta sadece 1 puan alabildi. İlk haftalarda Sakaryaspor ve Çorum FK maçlarını kaybedip deplasmanda Ümraniyespor'la berabere kalan İzmir ekibi ardından çıkışa geçti.

İlk 3 haftanın ardından oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 1 defa eşitliği bozamadı. Geçen sezona göre 6 puan fazla alan Göztepe taraftarını umutlandırdı. Eleştiri oklarının hedefi olan ve taraftarın istifaya davet ettiği teknik direktör Radomir Kokovic de alınan iyi sonuçların ardından üzerindeki baskıyı attı. Lider Eyüpspor'u 7, ikinci sıradaki Bandırmaspor'un ise 2 puan gerisinde yer alan Göztepe'de camia direkt Süper Lig'e yükselebilmek için kenetlendi.